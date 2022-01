Chuvas fortes em BH devem continuar até a próxima quarta-feira (12/1)

A última vez que esse fenômeno agiu com a mesma intensidade em BH foi em janeiro de 2020 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O tempo continua instável em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A previsão para este domingo (9/1) é de céu encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista na região é de 17°C e a máxima 23°C.





Neste sábado, os dois maiores reservatórios do Sistema Paraopeba, o Rio Manso e o Serra Azul, que abastecem boa parte de Belo Horizonte, A ZCAS deve continuar atuando no estado até a próxima quarta-feira (12/1) e além de Minas, também está presente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins. "A principal característica é a ocorrência de chuvas constantes e bastante volumosas", diz. "Esse fenômeno é o que produz e possibilita a recuperação dos reservatórios", acrescenta Claudemir.Neste sábado, os dois maiores reservatórios do Sistema Paraopeba, o Rio Manso e o Serra Azul, que abastecem boa parte de Belo Horizonte, chegaram a 100% de sua capacidade.

Todo verão há atuação da ZCAS, porém, nem sempre no mesmo lugar. Em BH e Região Metropolitana, a última vez que o fenômeno agiu com a mesma intensidade foi em janeiro de 2020.

A previsão para Minas Gerais também é céu encoberto, com pancadas de chuva. Há mais possibilidade de chover forte nas regiões Central, Zona da Mata, Noroeste, Vale do Aço e Vale do Rio Doce.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais