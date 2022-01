Rio Itapecerica está a 10 cm de transbordar em Divinópolis

O nível do Rio Itapecerica subiu 12 cm em duas horas (foto: Amanda Quintiliano) A Defesa Civil de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, emitiu alerta laranja para as famílias ribeirinhas neste sábado (8/1). O nível do rio Itapecerica, o principal a cortar a cidade, subiu mais 12 centímetros em duas horas, atingindo 1,10 metro acima do normal.



A nova classificação representa que a subida do rio está acima do habitual, com previsão de elevação nas próximas horas. “O monitoramento continua e todos devem ficar ainda mais atentos e tomar medidas de auto prevenção”, informou a Defesa Civil.



Caso o volume atinja 1,2 metro há risco de a água invadir casas. Em alguns trechos, outros córregos transbordaram neste sábado, como o Flecha, na Rua Zacarias Guimarães no Bairro Dom Pedro II, próximo a rua São João de Deus.



Ainda não há um balanço fechado das ocorrências registradas nas últimas horas. Nesta sexta-feira (7/1), 16 famílias do bairro Campina Verde ficaram desalojadas após o nível do córrego subir e invadir as casas. A água chegou a subir 45 centímetros. Foram oito pontos de alagamento em vários bairros.



A Defesa Civil também listou as principais áreas com risco de inundação, são elas:

Rua Zacarias Guimaraes-B.Dom Pedro II.

Rua Jovelino Rabelo-B.Porto Velho (proximo Roxinois).

Rua Jovelino Rabelo-B.Porto Velho (proximo ao C.Guarani). -Rua Januário de Sousa Rocha-B.Belvedere (P.Maçonaria).

Rua Januário de Sousa Rocha- km 48 ( depois do Div.Clube).

Rua Contorno-B.Centro (próximo ao campo de Futebol abaixo da ponte P.Velho).

Arredores do Shopping Pátio- B.Bom Pastor.

Rua Maestro João Pinto-B. Esplanada.

Rua Mestre Ranchel-B.Esplanada.

Rua Mar e Terra-B. Candelaria.

Rua Anita Garibalde-B. São José.



“Deve-se ficar atento em razão de existir de previsão de mais chuva na cidade. Ainda está sendo monitorado as correntes de água vindas da cidade de Itapecerica e região”, explicou a Defesa Civil.



O órgão também recomenda aos moradores de áreas ribeirinhas ou de risco que, por precaução, separem documentos de identificação, roupas, medicação e itens essenciais, para o caso de evacuação. Já em caso de alagamento, a orientação é para que busquem abrigo em casas de parentes, vizinhos e amigos.



A Secretaria Municipal de Assistência Social atuará também no acolhimento de família que não tiverem para onde ir.

*Amanda Quintiliano especial para o EM