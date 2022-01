Brumadinho: saiba como se inscrever em oficinas culturais gratuitas

As aulas serão presenciais na Estação Cidadania, em Brumadinho (foto: Divulgação / Caminhos da Arte)





A programação inclui aulas presenciais, aos sábados, com duração de 2 horas, de “DJ”, “Grafite”, “Iluminação”, “Dança de Salão”, “Design de Moda”, “Sonorização”, “Contação de Histórias” e “Interpretação para TV e Cinema”.





LEIA MAIS 18:46 - 29/12/2021 Cerca de 30 amostras de vítimas de Brumadinho ainda estão em análise na PC

15:39 - 29/12/2021 Tragédia em Brumadinho: mais uma vítima é identificada após quase 3 anos

15:20 - 19/10/2021 Inhotim recebe mostra com obras de artistas bordadeiras de Brumadinho



A primeira etapa do projeto começou em 2020, durante a pandemia, e promoveu aulas on-line de arte e cultura. Em 2021, a iniciativa continuou no âmbito virtual. Este será o primeiro ano com aulas presenciais desde o início do 'Caminhos da Arte'.



Esta é a terceira etapa do projeto ‘Caminhos da Arte’, que tem o objetivo de espalhar a cultura e promover experiências criativas e artísticas para o desenvolvimento humano. AA primeira etapa do projeto começou em 2020, durante a pandemia, e promoveu aulas on-line de arte e cultura. Em 2021, a iniciativa continuou no âmbito virtual. Este será o primeiro ano com aulas presenciais desde o início do 'Caminhos da Arte'.

“Criamos esse programa para oferecer perspectivas de um novo futuro para os participantes, com geração de atividades econômicas e renda por meio de inovações possíveis no campo da arte”, afirma Eliane Parreiras, presidente da Fundação Clóvis Salgado.









As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Clóvis Salgado e no site oficial do projeto até o dia 14 de janeiro. Os alunos escolhidos para cada curso receberão uma mensagem de confirmação no e-mail ou telefone até o dia 17 de janeiro.





Aulas:





As aulas serão presenciais aos sábados do dia 22 de janeiro a 4 junho de 2022, na Estação Cidadania. No total, cada curso terá uma carga horária de 36 horas, sendo 2 horas por semana.





Conforme a organização do projeto, todos os materiais necessários para as aulas serão fornecidos pelo programa.





Detalhes dos cursos:





%u25CF DJ: o curso oferece conteúdos de seleção, mixagem, sequência e produção de músicas;

Professores: Leandro Rallo e Paulo Nascimento. A dupla tem anos de experiência em discotecagem.



%u25CF Grafite: a oficina busca apresentar o grafite enquanto uma forma de arte contemporânea de características essencialmente urbanas, composta por desenhos e pinturas feitos em paredes, muros etc;

Professor Rogério Fernandes, artista piauiense radicado em Minas Gerais.



%u25CF Iluminação: os participantes serão introduzidos ao ofício dos iluminadores envolvidos na criação, montagem e operação dos sistemas e projetos de iluminação;

Professores: Andreia Barbosa e Laila Gonçalves, do escritório Duas Ideias, e Cleverson Eduardo, um multi-artista que trabalha com iluminação desde 2006.



%u25CF Dança de Salão: a oficina tem como principal objetivo a iniciação dos alunos à dança, possibilitando o desenvolvimento da criatividade, da noção corporal, da musicalidade e da percepção do outro e de si;

Professora: Camila Magalhães, pós-graduada em dança e pesquisadora de dança de salão há quase dez anos.



%u25CF Design de Moda: a partir de estudos de conceitos e fundamentos da moda, os alunos irão explorar as relações com o vestuário e com a história da arte, além de aprender sobre criação e customização de roupas e adereços;

Professor: Aldo Clécius, fundador da Agência F House de inovação e do Movimento mcm, com mais de 20 anos de experiência no mercado.



%u25CF Sonorização: a oficina apresentará os elementos necessários para a utilização do áudio em diferentes produções, desde a captação do som até o acabamento final.

Professor: Vinícius Alves, artista sonoro e técnico operador de som, designer sonoro de grandes espetáculos como os do Grupo Galpão e do Armatrux.



%u25CF Contação de Histórias: o objetivo é introduzir as técnicas básicas como o uso de recursos vocais de modulação, a variação de intensidade da voz, o uso de onomatopeias para dar movimentos à palavra e ritmo à narrativa.

Professor: Luciano Luppi, ator e diretor de teatro desde 1969, que já participou de mais de 70 de peças de teatro, mais de 80 comerciais para televisão, filmes de longa metragem, além de minisséries e novelas.



%u25CF Interpretação para TV e Cinema: os alunos serão orientados a respeito do jogo de encenação em todos os aspectos, seja na TV, teatro ou cinema.

Professor: Luciano Luppi, mesmo professor da oficina de Contação de Histórias.





Moradores de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem se inscrever até o dia 14 de janeiro em oito oficinas culturais gratuitas, com 20 vagas para cada uma, do projeto ‘Caminhos da Arte’, da Fundação Clóvis Salgado.