Após 30 dias sem casos de COVID, Lima Duarte tem 68 infectados em 48h

Conforme apurado pela reportagem, muitos moradores têm procurado atendimento médico em Conceição de Ibitipoca, distrito de Lima Duarte (foto: Zulmira Furbino/EM - 3/9/14) Após 30 dias sem registrar novos casos de COVID-19, o município de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira, contabilizou 68 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em 48 horas. Os dados constam nos boletins epidemiológicos divulgados pela prefeitura da cidade nesta quinta-feira (6/1) e na quarta-feira (5/1).

Conforme a administração municipal, a proliferação repentina da doença se deve, provavelmente, às festividades de fim de ano. “O fenômeno vem acontecendo em toda a região e demonstra uma transmissibilidade maior do vírus”, pondera o Executivo, destacando que a doença está menos letal. “Em Lima Duarte, atualmente, só temos casos brandos da doença”, complementa.

Com as novas confirmações, Lima Duarte contabiliza 1.005 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Anteriormente, o total de registros na cidade estava estacionado em 937 infecções desde o início de dezembro de 2021. Ao todo, 49 pessoas morreram no município em decorrência da doença.

Na tarde desta quinta-feira – diante da disparada no número de casos e com o objetivo de tentar frear o avanço do vírus –, a prefeitura publicou um decreto que proíbe a realização de qualquer tipo de evento. As demais atividades econômicas seguem normalmente.

O Executivo, no entanto, afirma que não há motivo para pânico por parte da população. “O vírus está se comportando de forma diferente dessa vez. Está infectando mais gente, porém de forma mais branda. A vacinação em Lima Duarte atingiu quase 100% do público-alvo, que são as pessoas com mais de 11 anos de idade. Ou seja, estamos bastante protegidos no momento contra as formas mais graves da doença”, escreveu a prefeitura nas redes sociais.

A Secretaria de Saúde esclareceu, ainda, que vai fazer testes em qualquer pessoa que apresentar sintomas relacionados à COVID-19. Nesse sentido, o morador deve ir até o posto de saúde mais próximo de casa para receber atendimento médico.

O secretário municipal de Saúde, Luciano Toledo, afirma que o cenário “ainda é de total controle”. “No momento, não há necessidade de criarmos qualquer ambiente de insegurança ou intranquilidade. Em breve, daremos início à vacinação para as crianças de 5 a 11 anos de idade, tão logo o Governo Federal nos conceda as doses dos imunizantes. Por enquanto, seguiremos mantendo os protocolos de higienização. A vacinação é a única coisa que nos protege das modalidades graves da COVID-19”, reforça.