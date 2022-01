MP investiga irregularidades de médico no atendimento à COVID-19 em Minas

Busca e apreensão no Hospital São Salvador ocorreram nesta quinta-feira (6/1) (foto: MPMG/Divulgação)



O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (6/1), no Hospital São Salvador, e em dois consultórios médicos, em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, para investigar irregularidades cometidas por um médico no tratamento de pacientes suspeitos ou com quadro confirmado de COVID-19.

Segundo o Ministério Público do estado, “há indícios de suposta sobreposição de jornadas de trabalho por parte de um médico, entre os plantões atendidos no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do local e em seu consultório particular, situado nas dependências da própria entidade hospitalar, a partir de 20 de julho de 2020”, diz o órgão em nota.

O MPMG apura ainda a participação de outro médico do hospital, que teria tentado ocultar as irregularidades praticadas. Na operação desta quinta-feira, documentos e materiais que podem servir como prova na investigação foram recolhidos durante a ação de busca e apreensão.

Por solicitação do MP, a Vigilância Sanitária Estadual realizou, também nesta quinta-feira (6/1), inspeção em todos os setores do Hospital São Salvador para verificar se as escalas dos plantões médicos estavam sendo atendidas no momento da diligência.





“O órgão deliberou pela interdição cautelar do CTI, tendo em vista a ausência do médico intensivista responsável técnico da unidade no momento da visita e a falta de comprovação de comparecimento regular do mesmo à unidade”, diz nota do MPMG.