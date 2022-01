Buraco na pista provoca tombamento de caminhão de gás

Caminhão carregado de gás tombou na pista, em Araxá (foto: CBMMG)

Um buraco na Avenida Ministro Olavo Drummond, no Bairro Santa Mônica, em Araxá, no Alto Paranaíba, foi responsável pelo tombamento de um caminhão carregado com três mil litros de gás GLP, da empresa TTG LOG, na tarde desta quinta-feira (6/1).



O buraco, segundo o Corpo de Bombeiros, se formou no exato momento em que o caminhão passava. Não houve feridos, nem vazamento de combustível no local.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o caminhão tinha sido carregado em Paulínia, interior de São Paulo, e se dirigia ao quartel dos bombeiros de Araxá.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi para o local para realizar o trabalho de prevenção. Uma empresa especializada foi contactada para fazer o transbordo do gás.