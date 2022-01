BH tem alerta de chuvas intensas para as próximas 2 horas

Moradores da capital devem ficar atentos com o alerta de chuvas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, no fim da tarde desta quinta-feira (6/1), um alerta de pancadas de chuva intensas no decorrer das próximas duas horas.

Somente nas últimas 3 horas, BH registrou um grande acumulado de chuva, principalmente na Região Centro-Sul. Veja (em mm):



Centro Sul: 42,2

Leste: 26,8

Noroeste: 23,6

Barreiro: 14,2

Oeste: 12,2 Pampulha: 8,2 Nordeste: 6,8

Venda Nova: 5,2

Norte: 0,8





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 808 municípios de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana, estão sob alerta de chuvas intensas até amanhã (7/1).

Por volta das 17h, duas vias de BH foram interditadas pela Defesa Civil. A Rua Joaquim Murtinho com Avenida Prudente de Morais, na Região Centro-Sul, ficou cerca de 30 minutos bloqueda, com alto risco de transbordamento do Córrego Leitão, que passa por esses locais.

Já na Região Oeste de BH, o encontro das avenidas Barão Homem de Melo e Silva Lobo também ficou interditado por 30 minutos, por risco de inundação.

