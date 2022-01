Três pessoas ficam feridas em batida grave entre dois carros na MG 050

Acidente nesta tarde (foto: Whatsapp/reprodução)

Uma batida entre dois carros mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (6/1) na rodovia 050, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com a corporação, três pessoas ficaram feridas em um acidente.Uma das vítimas estava consciente e fora do veículo, mas os dois motoristas dos veículos envolvidos no acidente se encontram presos as ferragens.Segundo as primeiras informações, um dos veículos estava see incendiando.O Aeronave Arcanjo 02 se deslocou para essa chamada em apoio as equipes que atuam no local.A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Aguarde mais informações