Deslizamentos de terra invadem casas e cobrem rua de lama, em Cristina

Portal Terra do Mandu

Imóvel foi interditado após deslizamento de terra derrubar muro e paredes, em Cristina (foto: Defesa Civil de Cristina/Divulgação)

A chuva intensa em Cristina, no Sul de Minas, causou deslizamentos de terra nesta terça-feira (04/01). A Rua Antônio Miguel Ferraz ficou coberta de lama. Segundo a Defesa Civil Regional, imóveis foram afetados e duas casas foram interditadas devido ao risco de desabamento. As equipes do órgão retiraram dois moradores e isolou o local.

O impacto do deslizamento foi intenso e derrubou muros em ambos os imóveis. Em uma das casas, a terra derrubou a parede e invadiu um dos cômodos totalmente. O imóvel também apresentou trincas e foi parcialmente coberto pelo barranco e vegetação. A entrada da casa ficou fechada pela terra, que desabou de um barranco e levou material de construção.



*Magson Gomes, especial para o EM