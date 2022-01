Homem assalta loja e rouba carro em São Paulo e acaba preso em Andradas

Homem foi abordado enquanto trafegava pela Praça Dr. Alcides Mosconi (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar em Andradas, no Sul de Minas, após roubar um carro em São José dos Campos/SP e um estabelecimento comercial em Espírito Santo do Pinhal/SP, ambos crimes cometidos na manhã desta terça-feira (4/1). De acordo com a PM, o suspeito estava armado com uma pistola .40.

Com ele a polícia encontrou a arma utilizada nos crimes, quase R$ 865, uma máquina de cartões, um celular, além de diversos bens pessoais e documentos da vítima do roubo do carro.



O autor foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil. (Iago Almeida/Especial para o EM)

Além da arma, outros objetos e dinheiro foram apreendidos (foto: Polícia Militar)