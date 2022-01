Carreta carregada com 45 mil litros de gasolina cai em barranco na BR-381

A carreta saiu da pista e foi parar em um barranco, na lateral da rodovia (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Uma carreta tanque, carregada com 45 mil litros de gasolina, caiu em um barranco no acostamento da BR-381, KM 240, em Santana do Paraíso, Vale do Aço, depois que um automóvel bateu em sua lateral. O acidente aconteceu por volta das 21h dessa segunda-feira (03/01). A rodovia ficou interditada por duas horas por causa do risco de explosão.

No momento em que aconteceu a colisão entre o automóvel e a carreta, chovia muito na região de Santana do Paraíso. O motorista do automóvel, de acordo com a Polícia Militar, sofreu escoriações leves no corpo e sentia fortes dores no tornozelo esquerdo. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Ipatinga.

O motorista do caminhão saiu ileso do acidente. A carreta caiu no barranco, e o tanque, que se soltou do cavalete, ficou bem próximo da lateral da pista da rodovia. Os militares esperaram a chegada da empresa responsável pelo transbordo da carga e da seguradora, para liberar a pista.

Por questões de segurança, os militares não permitiram que a operação de transbordo fosse realizada à noite, e orientaram a empresa a fazer essa operação durante o dia. A orientação foi acatada e na manhã desta terça-feira, o transbordo está sendo feito. Não houve vazamento do combustível.