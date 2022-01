Estradas de Minas registram trânsito lento na volta do réveillon

Trânsito intenso na tarde deste domingo (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

O trânsito nas estradas que cortam Minas Gerais é intenso, na tarde deste domingo (2/1), no retorno do feriado de réveillon. Há registro de acidentes e fluxo complicado.Em Santos Dumont, na Zona da Mata, no km 738 da BR-040, houve um acidente próximo ao Ribeirão Patrimônio dos Padres. De acordo com a concessionária que administra a via, por volta das 17h30, havia congestionamento de seis quilômetros no sentindo Distrito Federal (DF) e de dois quilometros no sentido Rio de Janeiro.Por volta das 18h15, na Fernão Dias, próximo ao km 753, em Três Corações, no Sul de Minas, uma batida interditou a faixa da esquerda. Foi registrado pelo menos um quilômetro de lentidão.Na mesma região, em Pouso Alegre, um outro acidente interdita a BR-381, na pista sentido São Paulo. Havia quatro quilômetros de de congestionamento no início da noite.Em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o fluxo é intenso na Fernão Dias, sentido capital mineira. De acordo com a concessionária que administra a via, a Arteris Fernão Dias, por volta das 18h15, havia três quilômetros de lentidão próximo ao km 501.Na rodovia 262, também em Betim, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender uma ocorrência envolvendo cinco veículos por volta das 17h30. No local, os bombeiros confirmaram quatro veículos envolvidos.Uma vítima que estava em um dos veículos queixando de dores na região do tórax. Os bombeiros precisaram isolar o local e verificaram que não havia risco de explosão.