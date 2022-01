Acusados de assassinar homem são presos menos de duas horas depois do crime

Munição e a arma apreendidas pela polícia (foto: PMMG/Divulgação )

Três suspeitos de um homicídio, ocorrido no final da noite de sexta-feira (31/12), foram presos e um menor apreendido menos de duas horas depois de assassinar um homem, de 27 anos, no Bairro Industrial, em Ipatinga, no Vale do Aço. Foram apreendidos a arma usada no crime e o veículo em que os suspeitos, de 15, 19, 35 e 37 anos, fugiram.

Ao chegar ao local, policiais militares depararam com o corpo de um homem, com vários tiros. Com a ajuda de testemunhas, eles conseguiram identificar o autor, que estaria acompanhado de outros três homens.

Os policiais militares iniciaram, então, os levantamentos que levaram à informação de que o autor do crime frequentava a casa de uma tia, na Rua Isaías, no Bairro Canaã.

Os policiais se deslocaram até a residência, e lá, encontraram o Gol prata usado na fuga. Foi então montada uma operação que possibilitou o cerco à casa.

Ao perceber que a casa estava cercada, os quatro suspeitos fugiram, entrando num matagal no fundo da casa. Pularam muros e depois subiram em um barranco.

Na perseguição, os policiais conseguiram fazer a primeira prisão, do menor de 15 anos. De volta à Rua Isaías, os militares encontraram outros dois fugitivos, dentro de uma garagem abandonada.

Por último, ainda no matagal, o suspeito dos disparos foi preso. Nas rotas de fugados criminosos, foi encontrado um revólver calibre 32, usada no crime. Na casa da tia, foram encontradas munição também calibre 38.

Os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia de Homicídios de Ipatinga e os três maiores deverão ser encaminhados para o sistema prisional. O menor vai para um centro sócio-educativo.