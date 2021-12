Na contramão das prefeituras da região, Itapagipe mantém réveillon

Em comemoração ao aniversário da cidade, em 26 de dezembro deste ano, Itapagipe realizou evento aberto ao público, também com shows musicais, além de sorteio de R$ 25 mil em prêmios, no Parque de Exposições Homero Santos (foto: Prefeitura de Itapagipe/Divulgação) Na contramão das prefeituras da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale), Itapagipe decidiu manter as festas de réveillon. A partir das 20h, no Parque de Exposições Homero Santos, haverá shows de quatro atrações musicais.

Segundo a Prefeitura de Itapagipe, toda a renda do evento será revertida para o Abrigo Jerônimo de Paula Assunção, que atende idosos.

Por meio de suas redes sociais, a prefeitura divulgou a programação do evento. Confira:

- 20h: Junin & Otávio

- 23h30: Banda Êxtase

- 23h55: Contagem Regressiva

- 2h30: Show com Strings Live

- 3h30: DJ Otávio Valle

"Para a segurança de todos está proibido a entrada de bebidas em garrafas, permitido apenas latas e garrafas plásticas”, diz nota de divulgação do evento.

Por outro lado, o restante das prefeituras da Amvale decidiu por não realizar festas de réveillon em suas cidades.

Após reunião realizada no começo deste mês no gabinete da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), ficou acordado entre os prefeitos que a decisão de realização das festas de réveillon ficaria a critério de cada prefeitura da associação, como: Água Comprida, Campo Florido, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Frutal, Itapagipe, Planura, Pirajuba, Sacramento, Uberaba e Veríssimo.

Já o carnaval foi cancelado por todas as cidades da Amvale

Na mesma reunião citada acima, os prefeitos da Amvale decidiram, por unanimidade, e, de forma oficial, pelo cancelamento do carnaval 2022 em toda a região do sul do Triângulo Mineiro.

Segundo o presidente da Amvale e prefeito de Sacramento, Wesley De Santi de Melo, o cancelamento do carnaval foi uma decisão acertada diante das vidas perdidas e da preocupação com a ameaça de numa nova onda da pandemia do coronavírus, que tem origem na Europa. “Desta forma, nós, prefeitos, estamos pensando, em primeiro lugar, na questão na saúde”, declarou.

De acordo com a prefeita Elisa Araújo, vice-presidente da entidade, o posicionamento contrário à realização do carnaval abrange não só a microrregião, mas também os 27 municípios da macrorregião Triângulo Sul.