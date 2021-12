Viatura da Polícia Militar arranca portão e invade casa

Uma família de Pouso Alegre, no Sul de Minas, levou um tremendo susto na tarde desta quinta-feira (30/12). Uma viatura da Polícia Militar invadiu a casa, arrancando o portão e derrubando a parede de um dos quartos da residência.

O acidente ocorreu no Bairro Jardim Brasil 2, próximo ao São João. No momento, apenas o filho do casal, um adolescente de 16 anos, estava no imóvel. O garoto descansava no quarto dos fundos e não ficou ferido. Os dois policiais que estavam na viatura, de 31 anos e 37 anos, também não ficaram feridos.