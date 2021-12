Saiba como tranquilizar seu pet durante a queima de fogos

Saiba como amenizar o estresse dos pets durante queima de fogos no réveillon (foto: Redes sociais/Reprodução)

Os fogos de artifício são muito usados nas comemorações de final de ano. Apesar da grande festa que os rojões fazem no céu, eles causam muito estresse para os animais por causa do barulho, principalmente aos cães e gatos.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária também recomenda amarrar uma faixa cruzando o peito do bichinho, simulando um abraço, para que ele se sinta protegido.



Manter o animal entretido também é uma boa forma de acalmá-lo. Busque alimentá-lo durante o foguetório ou deixar os brinquedos preferidos à disposição dele.

Para aqueles que sofrem muito com o barulho dos fogos, o tratamento médico pode ser uma solução. Neste caso, é preciso consultar um veterinário antecipadamente para que ele indique o melhor medicamento.

Além disso, muitas ONGs recomendam a utilização de coleira com os dados do animal, para facilitar o encontro do pet no caso de uma possível fuga da residência no momento do 'desespero' em função dos fogos de artifício.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira