PM prende foragido da Justiça ao atender chamado de denúncia de tiros

Dinheiro, arma e drogas apreendidas com o fugitivo da justiça em Caratinga (foto: PMMG)

Uma denúncia de disparos de arma de fogo, em Caratinga, no Nordeste de Minas, levou a Polícia Militar a prender um homem de 38 anos que era foragido da Justiça. Além dele, um jovem, de 18, foi preso.

O fato ocorreu no final da noite dessa quarta-feira (29/12). Foram dois chamados para a sede do 62º Batalhão de Polícia Militar (BPM, que davam conta dos disparos no cruzamento das ruas Quintino Bocaiuva e José Neto Paggi, no Bairro Anápolis.

Uma viatura da PM foi enviada ao local. Ao chegar, os policiais notaram dois homens armados, que, ao avistar a viatura policial, fugiram a pé. Ao ser alcançado, o mais velho caiu, soltando a arma. Um pouco mais à frente,seu comparsa foi preso.

Ao identificar o homem de 38 anos, os policiais militares descobriram que ele era procurado. Sobre os disparos de arma de fogo, os dois homens contaram que estavam apenas tentando intimidar um vizinho, que vinha praticando pequenos furtos no bairro.

Em poder dos dois homens os policiais apreenderam: um revólver calibre 38, munições calibre 38, uma porção de cocaína, duas pedras de crack e R$ 317 em dinheiro.