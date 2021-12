Santana do Deserto tenta se reerguer após tragédia que soma 51 desalojados

Após as fortes chuvas que atingiram Santana do Deserto, na Zona da Mata mineira, a cidade ainda contabiliza os impactos deixados pelo rastro de destruição. Conforme dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Minas Gerais, o município contabiliza 51 pessoas desalojadas e oito desabrigadas.

Segundo a prefeitura, dezenas de famílias perderam praticamente tudo o que tinham dentro de casa. Algumas empresas também tiveram prejuízos. O Executivo informou que ninguém ficou ferido.



As pessoas que não têm para onde ir ficaram em locais improvisados pela prefeitura do município. Além da administração municipal e Defesa Civil, a Polícia Militar também deu apoio às ocorrências na cidade.

A região Central foi a mais afetada por conta do temporal. No Bairro Silveira Lobo, que dá acesso à cidade de Pequeri, uma barragem caiu e interditou a via. O acesso já foi liberado.Segundo a prefeitura, na última segunda-feira os trabalhos ficaram concentrados em dar assistência direta às vítimas e mensurar os impactos da chuva. Na terça-feira (28/12) começou o trabalho de rescaldo, com a limpeza das casas e ruas afetadas.