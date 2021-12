Nível do Rio Jequitinhonha sobe, invade casas e deixa cidades em alerta

Córrego São Miguel se juntou ao Rio Jequitinhonha e invadiu várias casas (foto: Bruno Trindade/Divulgação) Embora não esteja chovendo na região do Alto Jequitinhonha nesta quarta-feira (29/12), as cidades localizadas às margens do Rio Jequitinhonha amanheceram em estado de alerta com as cheias neste rio e nos córregos que cortam as áreas urbanas. As cidades que apresentam mais problemas são Almenara e Jequitinhonha.

Em Almenara, o número de desalojados e desabrigados passa de 1 mil pessoas. Os números exatos ainda estão sendo contabilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec), que está atuando no socorro às famílias ribeirinhas.

Com a subida do nível do Rio Jequitinhonha, os córregos ficaram represados e as águas de todos eles começaram a invadir as residências. Foi o que aconteceu com o Córrego Gonçaleiro, que corta toda a área urbana de Almenara.

Em Almenara, os moradores observam as águas represadas, que estão subindo com a cheia do Rio Jequitinhonha (foto: Defesa Civil/Almenara Divulgação)

Na cidade de Jequitinhonha, localizada a 51 quilômetros de Almenara, a situação é parecida, com as águas do Rio Jequitinhonha represando as águas do Córrego São Miguel. O número total de desabrigados e desalojados ainda está sendo contabilizado, porque o pessoal do serviço de assistência social do município continua trabalhando no socorro às vítimas.

Para complicar ainda mais a situação, a BR-367, que liga as duas cidades, está com vários trechos instransitáveis. No KM 3, o Dnit trabalha para refazer o aterro sobre os manilhões que escoam as águas do Córrego do Padre, que rompeu por completo o trecho da rodovia, entre Almenara e Salto da Divisa.

De acordo com Reinaldo Francisco de Oliveira Júnior, assistente social e coordenador do Centro de Referência e Assist~encia Social (Cras) de Jequitinhonha, desde o início de dezembro, os números de desabrigados pelas chuvas totalizaram 23 famílias e 73 pessoas, que estão em escolas ou alugaram casas com o dinheiro que receberam do aluguel social.