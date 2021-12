Polícia prende responsáveis por assassinato de taxista em Itatiaiuçu

Facão, réplica de pistola, dinheiro e soco inglês apreendidos com os bandidos. (foto: Divulgação PMMG) Um taxista de 46 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo (26/12), foi assassinado por dois assaltantes em Itatiaiuçu, cidade da Região Central de Minas. Os bandidos foram presos pela Polícia Militar depois de perseguição na rodovia MG-431, que liga Itatiaiuçu a Itaúna, e confessaram o latrocínio. De acordo com a PM, os criminosos, de 22 e 19 anos, revelaram que solicitaram uma corrida de Itatiaiuçu a Itaguara na madrugada de domingo e, no meio do trajeto, anunciaram o assalto com uma réplica de pistola.









Na tarde desta segunda-feira (27/12), por volta das 16h30, a Sala de Operações da PM, que já estava em alerta sobre o desaparecimento do taxista, recebeu informações de que o veículo dele estava trafegando pela rodovia MG-431 em direção a Itatiaiuçu. Foi acionada a operação cerco e bloqueio, com uso inclusive de um ônibus de passageiros que foi posicionado na via de forma a dificultar a passagem dos fugitivos. Um dos passageiros do ônibus relatou que viveu momentos de filme de ação ao presenciar a perseguição.



Durante a fuga, o veículo colidiu em um barranco, na proximidade da região rural de Cachoeira do Chaves, na divisa entre Itaúna e Itatiaiuçu. Neste momento os dois bandidos abandonaram o veículo e iniciaram fuga a pé, sendo abordados em seguida, no meio da mata, e presos.

O táxi foi recuperado pela PM após perseguição na rodovia MG-431 (foto: Divulgação PMMG)

Perícia Os locais de recuperação do táxi e da localização da vítima foram isolados e passaram pelos trabalhos da perícia técnica, que apurou que o taxista teve graves ferimentos na região da cabeça. O corpo dele foi encaminhado ao IML. O veículo recuperado foi removido para pátio credenciado. Os autores foram encaminhados ao hospital para atendimento médico, em seguida conduzidos para a delegacia regional, juntamente com o material apreendido.