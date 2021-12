Polícia prende taxista que fazia frete de 44 tabletes de maconha em Minas

TO

Carga saiu de Uberaba e seria entregue nas cidades de Araxá e São Gotardo (foto: PMMG / Divulgação)

Um taxista de 35 anos foi preso com 44 tabletes de maconha, após uma abordagem policial ao automóvel que ele conduzia, em uma avenida de Araxá, no Alto Paranaíba, na madrugada desta terça-feira (28/12). A droga saiu de Uberaba e teria como destino cidades da região. Uma adolescente de 17 anos, que também estava no veículo, foi apreendida.