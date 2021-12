Rodoviária de BH tem movimento intenso na véspera de Natal

Rodoviária de BH tem dia cheio (foto: Gladyston Rodrigues)



As plataformas de embarque e desembarque o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte ficaram lotadas na manhã desta sexta-feira (24/12), véspera de Natal. Centenas de pessoas aguardavam os ônibus que chegavam com parentes e amigos do interior ou de outros estados. A fila de táxi não parou de se movimentar em nenhum momento.

Na parte superior, onde os passageiros embarcam, não foi menor. Grande número de pessoas aguardavam o momento de saída de seus ônibus rumo aos 853 municípios de Minas Gerais e outros destinos nacionais, principalmente praias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.



Comparando-se os dados de 2019, quando não havia a pandemia de coronavírus, com a expectativa para 2021, o fluxo de pessoas esperado para o feriado neste ano ainda é significativamente menor: em torno de 33% a menos do que o volume registrado no mesmo período de 2019, quando mais de 611 mil passageiros transitaram pelo local.



A expectativa para 2021 é de que haja 8.326 partidas (cerca de 7% a mais que em 2020 e de 36% a menos que em 2019) e 8.219 chegadas de ônibus (em torno de 8% a mais que em 2020 e de 35% a menos que em 2019), além de 214.941 passageiros embarcando (perto de 34% a mais que em 2020 e de 33% a menos que em 2019) e 194.282 pessoas desembarcando (aproximadamente 30% a mais que em 2020 e 33% a menos que em 2019).



Para outros estados, as cidades mais procuradas este ano são: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Curitiba, Vitória, Guarapari, Marataízes, Serra, Prado, Feira de Santana, Porto Seguro, Salvador. Em Minas Gerais, os destinos mais buscados são: Governador Valadares, Teófilo Otoni, Almenara, Itabira, Ipatinga, Montes Claros, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Itabirito e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins.