Homem é preso com material suficiente para 26 mil comprimidos de ecstasy

A apreensão é uma das maiores do tipo já feitas no município (foto: Vinícius Lemos) Um laboratório de drogas sintéticas foi estourado pela Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (22/12) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Chamou a atenção que a produção das substâncias ilegais foi montada em um apartamento residencial, na Região Leste da cidade. Com volume de material apreendido no apartamento seria possível fazer cerca de 26 mil comprimidos de ecstasy, o que transforma a apreensão numa das maiores do tipo já feitas no município. Um homem foi preso por tráfico de drogas.





O apartamento ficava no terceiro andar de um condomínio no Bairro Saraiva e, segundo a PM, foi possível fazer a localização do laboratório por meio de cruzamento de informações vindas de apreensões de drogas sintéticas recentes na cidade. Existe a suspeita de que esses entorpecentes tenham sido produzidos na moradia, que foi adaptada para a produção.









A movimentação seria discreta apesar do volume de droga manipulado no local e nenhum vizinho teria desconfiado da atividade na moradia. Os policiais ainda fizeram buscas pela cidade para encontrar a prensa usada pela possível organização criminosa. Ela não poderia ser usada ali por conta do barulho, mas o equipamento não foi localizado.





O homem preso já tem passagens por venda de drogas do mesmo tipo encontrado no laboratório. Ele vai responder pelo crime de tráfico mais uma vez e até o momento em que foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil não deu informações sobre outros envolvidos na atividade.





O material e o apartamento foram periciados antes da liberação para o trabalho policial de retirada da droga.