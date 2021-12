Pedreiro pula no rio e salva bebê de 7 meses que se afogava

A passagem de pedestres é estreita. A mãe de Ana Júlia (destaque), escorregou e caiu. A bebê foi parar nas água do rio (foto: Reprodução Redes Sociais) Na tarde de terça-feira (21/12), uma criança de 7 meses escapou da morte certa depois que sua mãe escorregou no barro em cima da ponte sobre o Rio São Manoel, no distrito de Ocidente, em Mutum, Vale do Rio Doce. A menina, que se chama Ana Júlia Rodrigues, estava no colo da sua mãe, que, ao cair, não conseguiu segurar a filha, que foi parar no leito do rio.

Um destino trágico parecia estar traçado para Ana Júlia, mas no seu caminho havia um super-herói sem capa e espada. E sem superpoderes. Seu nome: João Marinho, 60 anos de idade, um pedreiro aposentado, que faz tratamento de saúde e não consegue movimentar completamente o braço direito.

Lá embaixo, na margem do rio, João Marinho pediu ajuda para sair da água e do meio do mato. Reclamou de dores nas pernas, por causa das câimbras. Ele recebeu ajuda e saiu do rio.

No capítulo seguinte da história da pequena Ana Júlia, ela já estava a caminho do Hospital de Mutum. Lá, ela foi examinada e a equipe médica constatou pequenos arranhões no seu corpo frágil.

O episódio acabou bem para Ana Júlia, sua mãe e para o pedreiro super-herói. Mas os moradores do distrito não estavam totalmente satisfeitos. Eles reclamaram do abandono da ponte que, segundo eles, tem a passagem para pedestres muito estreita, está sempre cheia de barro e o guarda-corpo é inadequado. A Prefeitura de Mutum informou que, assim que passar o período chuvoso, a ponte vai receber melhorias.