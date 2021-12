Bairros de BH ficam sem luz e comércio local funciona no escuro

Comércio da capital precisou funcionar no escuro com o apagão geral que ocorreu nesta quarta-feira (22/12) em alguns bairros da cidade (foto: Reprodução)

Em nota, a Cemig declarou “que todos os bairros foram atingidos parcialmente, uma vez que os locais também são atendidos por outras subestações”. “Imediatamente, os clientes foram sendo religados de forma gradual, sendo que a totalidade dos clientes atingidos foi restabelecida às 15h55. A causa da ocorrência está sendo apurada pela companhia”, conclui em nota.





Na tarde desta quarta-feira (22/12), alguns bairros de Belo Horizonte ficaram sem luz por cerca de 10 minutos. Às vésperas do Natal e a todo vapor, o comércio local seguiu o funcionamento no escuro. Segundo a Cemig, os bairros afetados foram Cidade Nova, União, Floresta, Nova Floresta, Silveira e Sagrada Família, além do Colégio Batista.