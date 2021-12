Idoso acende vela perto de desodorante e banheiro da casa explode em Minas

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, na noite dessa terça-feira (21/12) (foto: Imagem ilustrativa - Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O banheiro da casa de um idoso de 73 anos explodiu após ele deixar uma vela acesa perto de um desodorante de aerossol. O caso foi registrado em Leopoldina, na Zona da Mata mineira, na noite dessa terça-feira (21/12). Por sorte, ele não estava naquele cômodo no momento da explosão e não ficou ferido.

Acionado via 193, o Corpo de Bombeiros compareceu ao local e foi recebido pelo proprietário da casa. O idoso contou aos militares que ouviu um forte estrondo vindo do banheiro do imóvel e, na sequência, visualizou o início das chamas. Com a ajuda de populares, ele conseguiu debelar o fogo antes da chegada do socorro.

Indagado pelas autoridades, ele disse que estava momentaneamente sem energia elétrica e, por isso, acendeu uma vela. O erro, certamente, foi deixar o fogo perto de produtos com grande risco de combustão.

Devido à força da explosão, parte do telhado do banheiro e a porta de entrada da casa foram danificadas. Além disso, todas as janelas laterais foram arrancadas em decorrência do forte deslocamento de ar.

Apesar de não ter apresentado lesões, o idoso foi encaminhado à Casa de Caridade Leopoldinense, onde passou por avaliação médica e foi liberado ainda na noite de terça-feira.

Vale destacar que o desodorante do tipo aerossol demanda cuidados em relação ao manuseio, pois os componentes químicos são altamente inflamáveis. Nesse sentido, os fabricantes, em geral, alertam que as embalagens não devem ser expostas ao calor e que o descarte só seja feito com o recipiente vazio.