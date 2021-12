Dois homens morrem afogados em Joaíma em menos de 24 horas

Militares do Corpo de Bombeiros durante as buscas pelo corpo de Uberlâniio, que se afogou nas águas do Rio São Miguel (foto: Reprodução Redes Sociais)

Dois homens morreram por afogamento na cidade de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, em menos de 24 horas. Uberlânio dos Santos, de 48 anos, foi levado pelas águas do Rio São Miguel, depois de tentar atravessar o local a nado, na segunda-feira (20/12). Seu corpo foi encontrado nesta quarta-feira (22/12) por militares do Corpo de Bombeiros.

Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, na segunda-feira, moradores ribeirinhos apelaram para uma crença popular na tentativa de localizar o corpo de Uberlânio, colocando no leito do rio uma bacia com uma vela acessa. A crença popular diz que a bacia com a vela navega pelas águas e para onde está o corpo.

O outro homem que morreu por afogamento em Joaíma teve o seu corpo retirado da Lagoa Dourada por moradores, na noite de terça-feira (21/12). Em meio ao mato e segurando boias feitas com câmaras de ar de pneus, eles entraram na água e, depois de muito esforço, conseguiram arrastar o corpo para a margem.

José Dilton, que não teve a idade revelada, havia entrado na lagoa, no Bairro Ypê, e acabou se afundando. Algumas pessoas viram o momento em que ele foi tragado pelas águas escuras da Lagoa Dourada.