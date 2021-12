Grupo especializado em clonagem de cartões é preso em Sete Lagoas

Com os valores obtidos, os suspeitos ostentavam um padrão de vida incompatível com a renda declarada por eles (foto: Divulgação/PCMG) Quatro suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada na clonagem de cartões de crédito e uso de documento falso, foram presos em uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), realizada nessa terça-feira (21/12). A ação foi feita em Sete Lagoas, Região Central de Minas. Quatro investigados ainda estão foragidos.









As investigações tiveram início quando uma mulher, que mantinha relacionamento com um dos investigados, denunciou à paolícia que seus dados pessoais tinham sido utilizados pelo homem, sem autorização, para a realização de compras com cartões em nome de terceiros.





Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que o suspeito pertencia a uma organização criminosa, formada por, no mínimo, oito integrantes, com idades entre 20 e 31 anos. Além disso, foi identificado que o dinheiro adquirido nos crimes era utilizado pelos suspeitos para a realização de festas, com alto consumo de drogas e bebidas alcoólicas.





Com os valores obtidos, os suspeitos ostentavam um padrão de vida incompatível com a renda declarada por eles, utilizando as quantias para adquirirem carros, celulares, equipamentos eletrônicos e viagens.





Durante as investigações, várias vítimas, de diversas regiões do país, foram identificadas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor João Renato Faria