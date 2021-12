Nível do Rio Doce sobe para 1,75 metro e atinge estado de alerta

Rio Doce na tarde desta terça-feira, no Bairro São Paulo, área das balsas, em Valadares (foto: Tim Filho/Reprodução) Os moradores dos bairros localizados na margem esquerda do Rio Doce, em Governador Valadares, no Leste de Minas, estão em estado de alerta, temendo uma enchente no rio, que na madrugada desta terça-feira (21/12) atingiu o nível de 1,75 metros, medida feita na régua do SAAE.

“Essa água que veio do Santo Antônio está refletindo agora no Rio Doce, que subiu muito, mas não saiu da sua caixa, atingindo a cota de alerta”, disse, lembrando que a partir da noite de quarta-feira (22/12) e tendência do rio é baixar. Ele recomendou que a população ribeirinha fica atenta aos comunicados emitidos pela Prefeitura de Valadares e COMDEC.

No Bairro Santa, Rodolfo Tohru, que mora perto do Rio Doce, disse que ele e seus vizinhos já estão em estado de alerta. “Isso significa que todos nós estamos acompanhando os comunicados da Defesa Civil e de olho no rio”, explicou.

Medidas protetivas

A Defesa Civil alerta para as ações preventivas e protetivas que a população deve adotar no período chuvoso: