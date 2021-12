Ex-diplomata que agrediu namorada está em presídio de Uberlândia

Inicialmente ele foi detido em Januária (foto: Reprodução/Redes sociais) O ex-diplomata do Ministério das Relações Exteriores, Renato Ávila Viana, foi transferido para o presídio Uberlândia I, onde cumpre pena por agressão a ex-namorada. Inicialmente, ele havia sido preso em Januária, no Norte de Minas.



“Esclarecemos que a movimentação de presos entre unidades do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) faz parte da rotina do sistema prisional. Novas entradas e saídas são registradas diariamente nas unidades, conforme alvarás recebidos e conforme a própria gestão interna de vagas do Depen-MG, priorizando, quando possível, as unidades mais próximas à residência dos detentos”, esclarece a secretaria, por meio de nota.



Em novembro de 2020, Renato de Ávila Viana foi condenado a cinco anos e 10 meses de prisão em regime fechado por agredir a ex-namorada. A sentença é do juiz Wellington da Silva Medeiros, do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (DF).

O caso O crime ocorreu em 2016 no apartamento da vítima, em Águas Claras, fazendo com que ela perdesse um dente. À época, ela já tinha medida protetiva contra o ex-namorado, que foi preso em flagrante, mas solto logo depois.

Em 2018, o ex-diplomata foi detido novamente e enquadrado na Lei Maria da Penha de forma preventiva. Em 22 de março de 2019, Renato Viana deixou a Penitenciária da Papuda, em Brasília, depois de ganhar direito à progressão de pena. Ficou estabelecido que ele deveria passar a cumprir medidas cautelares, como não deixar a residência entre 22h e 5h e se apresentar ao juiz a cada dois meses.



No entanto, o Renato Viana saiu da capital federal, sendo considerado foragido. O 30º da Batalhão Policia Militar de Januária informou que seu setor de inteligência conseguiu informações de que ex-diplomata, condenado por crime de violência doméstica, estaria residindo em Januária, na casa do pai. A partir daí, foi verificado que o pai do foragido, de fato é natural de Januária, mas reside atualmente em São Paulo.



Mesmo assim, a residência do pai dele passou ser monitorada. Na manhã doa dia 9 de dezembro ele foi localizado e preso em uma academia na cidade.