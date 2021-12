Minas: confira o ranking dos nomes mais registrados em 2021

Ao todo, foram 7.658 Cartórios de Registro Civil brasileiros, presentes nas 5.570 cidades do país (foto: Pixabay/reprodução)

Miguel, Helena e Gael foram os nomes mais registrados pelos cartórios em Minas Gerais em 2021. A pesquisa divulgada pelos Cartórios de Registro Civil, com base no registro de 241 mil bebês deste ano, mostra os principais nomes de pessoas no estado. Confira o ranking dos nomes mais registrados em 2021