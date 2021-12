Criança cai em bueiro e fica com o pé preso na grade da galeria pluvial

A grade da 'Rua do Lixo', onde a criança caiu e ficou com o pé preso (foto: Reprodução Super Canal TV)

A noite de domingo (19/12), na 'Rua do Lixo', como é conhecida a Avenida Doutor Ernestino Gomes da Costa, no Bairro Salatiel, em Caratinga, estava tomada pelas brincadeiras das crianças, até que, por volta das 19h, uma criança de 6 anos caiu em um bueiro.

Dos males, o menor. A criança não desceu pela galeria pluvial, mas ficou com o pé esquerdo preso à grade que protege a boca do bueiro. Ao ver que a criança havia ficado com o pé preso na grade de ferro, moradores tentaram tirar, mas desistiram quando notaram que não havia como fazer isso sem machucar a criança.





O Corpo de Bombeiros foi chamado e, enquanto a viatura não chegava, a criança foi acalmada pelos moradores da 'Rua do Lixo'. Não demorou muito e os bombeiros chegaram à rua. Com um alicate hidráulico, os militares conseguiram fazer a operação chamada por eles de “desencarceramento da vítima”.

A criança, bastante assustada, foi liberada com escoriações leves no pé. Testemunhas contaram aos bombeiros que o garoto estava brincando com outras crianças e não viu o bueiro, muito menos a grade de ferro onde travou seu pé.

Os bombeiros orientaram a vizinhança a ter cuidado ao andar pelo local próximo à grade que protege a boca desse bueiro, até que o serviço de obras da Prefeitura de Caratinga faça a correção nas medidas da grade.