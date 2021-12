Liga dos blocos de Ouro Preto anuncia devolução do dinheiro aos foliões

A Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto, criada em 2005, é uma das principais atrações dos dias de folia da cidade e chega a receber, nos quatro dias de festa, cerca de 30 mil foliões (foto: Divulgação/Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto)

A Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto, administrada por repúblicas estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), anunciou o cancelamento do eventos e a devolução do dinheiro dos ingressos comprados pelos foliões. O comunicado foi nesta segunda-feira (20/12), após o Decreto da prefeitura de Ouro Preto que proibiu a realização de eventos de rua e também de festas particulares em residências, bares e sítios durante o período do carnaval, em 2022.





A Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto, criada em 2005, é uma das principais atrações dos dias de folia da cidade e chega a receber, nos quatro dias de festa, cerca de 30 mil foliões. Formada pelos blocos do Caixão, Cabrobró, Praia e Chapado, a Liga dos Blocos previa oferecer 17 atrações, entre elas Pedro Sampaio, Léo Santana, Luísa Sonza e DJ Dênis. Alguuns blocos já anunciavam a venda do sétimo lote.

O que devem fazer os foliões

A Liga dos Blocos solicita aos foliões que adquiriram os ingressos pela plataforma Blueticket, que será disponibilizada em até 60 dias, na própria plataforma , as informações para o reembolso dos valores pagos, em conformidade com as medidas previstas na lei 14.046/2020.

Para quem comprou os ingressos em pontos de vendas será disponibilizado no Instagram dos blocos, em até 60 dias, as informações para o reembolso dos valores pagos.

De acordo com a Lei 14.046/2020, os consumidores têm um prazo máximo de 120 dias, contados da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 dias antes da realização do evento para fazer o pedido da devolução do dinheiro. O fornecedor fica desobrigado de qualquer forma de ressarcimento se o consumidor não fizer a solicitação no prazo estipulado.

Essa foi uma notícia que o morador de Conselheiro Lafaiete, Jonathan Santos, não esperava. O folião conta que em outros anos não pode ir por causa do trabalho, e em 2022, iria curtir pela primeira vez o carnaval da Liga dos Blocos. Ansioso pela realização do sonho, ele não perdeu tempo e garantiu junto com mais cinco amigos os ingressos do camarote no primeiro lote aberto.

“Aqui na minha cidade muita gente iria ao bloco, que é um sucesso no país. Estava de malas prontas e íamos dançar muito as coreografias do nosso grupo, eles estavam trazendo o melhor para Ouro Preto."

O jovem afirma que compreende as medidas de segurança adotadas pela prefeitura de Ouro Preto no combate à pandemia da COVID-19, que resultou no cancelamento dos eventos de carnaval, e aguarda informações sobre como será a devolução do dinheiro na página da Liga dos Blocos. “Acredito que será devolvido tudo certinho sem prejudicar ninguém."

Em nota, a Liga dos Blocos de Carnaval de Ouro Preto afirma que mantém a esperança de que a vacinação ampla e o investimento em saúde pública permitirão que o Carnaval 2023 seja realizado, renovando a alegria, tão escassa nestes anos de pandemia.