Liga das Escolas de Samba de MG cancela desfile no carnaval de BH em 2022

Desfile das Escolas de Samba de BH em 2022 é cancelado (foto: Maria Tereza Correia/EM/D.A Press - 21/2/12)

Em nota, o presidente afirma que a liga está pensando em outras atividades para serem desenvolvidas ao longo do ano, "mas, em respeito às orientações das autoridades sanitárias, não haverá desfile a fim de não provocar aglomerações e de preservar a vida".





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disse em nota que se reuniu na quarta-feira (15) com representantes das escolas de samba, blocos caricatos, de rua e afro do carnaval de Belo Horizonte quando “reafirmou a decisão da prefeitura de não patrocinar o evento, marcado para o final de fevereiro, bem como não realizar nenhum tipo de cadastro e investimento em infraestrutura”.



Ainda segundo o Executivo municipal, “o objetivo é que, quando as condições sanitárias permitirem, o carnaval de Belo Horizonte volte a ser realizado e continue sendo um dos melhores do país”.

Carnaval





Estado de Minas, A decisão acompanha a vontade da maioria dos belo-horizontinos. Segundo pesquisa de opinião do Instituto Opus, encomendada pelos, 78% dos habitantes da cidade são contra a realização da festa popular em 2022. Para 85% dos componentes do grupo que se opõe à folia, o fato de a pandemia de COVID-19 não ter terminado é preponderante.





Nova variante

Vários países enfrentam o aumento de casos frente à descoberta de uma nova variante do coronavírus, a Ômicron. A preocupação das autoridades sanitárias é porque estudos iniciais indicam que a Ômicron tem um alto nível de mutações , que poderiam escapar da cobertura vacinal dos imunizantes que estão sendo aplicados. Países da União Europeia já começaram a adotar medidas para frear a propagação da variante.









