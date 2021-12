Uma pessoa morre e 6 ficaram feridas em batida na BR-365

Depois da batida, o carro saiu da pista (foto: Divulgação/PRF)

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em uma batida na rodovia BR-365, na altura do município de Patrocínio, na Região do Alto Paranaíba, neste domingo (19/12). A colisão envolveu dois carros, de acordo com o registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Segundo a PRF, o condutor de um carro de passeio, com placas de Patrocínio, ia sentido Uberlândia, no Triângulo, quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu em uma picape que ia no sentido contrário. A batida aconteceu no KM 490 da BR-365. Não foi possível saber o motivo de o carro ter derrapado. Ele saiu de pista e ficou completamente destruído.



O motorista do carro, de 25 anos, morreu no local e os seis ocupantes do outro automóvel ficaram feridos. As vítimas foram levadas para o Pronto Socorro Municipal de Patrocínio. Duas delas estava com ferimentos graves e outas quatro com ferimentos moderados.



Os sobreviventes eram da mesma família. Eles seguiam de Monte Carmelo para Patrocínio para o velório do pai de uma das vítimas.