Famílias atingidas pelas chuvas vão receber cestas básicas do governo de MG

Cidades dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri foram atingidas pelas chuvas das últimas semanas (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O governo de Minas Gerais está adquirindo mais de 10 mil cestas básicas para doar aos municípios afetados pelas chuvas. Além dos alimentos, serão enviados kits de ajuda humanitária com material de higiene e limpeza, colchão e água potável. O Estado investiu cerca de R$ 1,2 milhão na compra dos itens que serão entregues às Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec).





A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), pelo Gabinete Militar do Governador (GMG) e pela Defesa Civil Estadual (Cedec).





Segundo o governo, a ajuda humanitária chegará aos municípios que estão em situação de emergência e vão atender as centenas de pessoas desabrigadas e desalojadas. Também recebem o material as comunidades que estão ilhadas em função de enchentes e desabamentos causados pelo grande volume de chuvas.





As Compdec serão responsáveis pela articulação com a assistência social do município e a distribuição de todo o material para o atendimento à população afetada.





Outras ações









Para ter acesso ao adiantamento desse valor, é necessário que os municípios façam a solicitação formal enviando ofício à Sedese e preencham o plano de serviços conforme procedimentos dos repasses fundo a fundo.





Equipes da Subsecretaria de Assistência Social da Sedese também têm garantido apoio técnico aos municípios para levantar e cadastrar todas as famílias que ficaram desalojadas e estão em situação de risco. Eles orientam ainda na organização de abrigos provisórios e em relação aos fluxos de decretação de emergência e às informações destinadas a outros órgãos.





Corrente do bem





A Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar e o Gabinete Militar do Governador (GMG)/Defesa Civil Estadual (Cedec) estão arrecadando doações para as pessoas atingidas pela chuva no estado.





É possível ajudar doando água, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, roupa de cama, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza. As doações serão recebidas em qualquer batalhão da PMMG e dos Bombeiros ou nas bases de segurança comunitária da Polícia Militar.

*Estagiária sob supervisão