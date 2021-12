Adolescente de 16 anos é executado dentro de ônibus na frente da mãe

Local do crime foi filmado por populares minutos após a execução (foto: Reprodução/Redes sociais) Um adolescente de 16 anos foi assassinado, na presença da mãe e de familiares, com vários tiros na cabeça na cidade de Viçosa, na Zona da Mata mineira, após o ônibus em que eles estavam ser interceptado por três homens em um carro. O homicídio ocorreu no início da noite dessa terça-feira (14/12), e a reportagem teve acesso a vídeos gravados minutos após o crime.

Naquele momento, os autores, todos encapuzados, vieram pela esquerda do coletivo e começaram a atirar na direção do jovem, que estava sentado próximo à janela. Ainda conforme a prima da vítima, os criminosos não chegaram a entrar no ônibus, tendo efetuado todos os disparos pelo lado de fora.









Conforme a PM, um dos parentes, que não foi qualificado na ocorrência, relatou que, enquanto eles estavam acompanhando a audiência do irmão da vítima, “tiveram conhecimento, por mensagens de celular, que um indivíduo, morador do Bairro São José do Triunfo, desafeto declarado dos familiares do adolescente, estava transitando pelos arredores do fórum, o que gerou certa temerosidade neles no momento de irem embora”.

No momento dos disparos, nenhuma outra pessoa foi atingida, pois todos se jogaram no chão assim que começaram a ouvir o barulho dos tiros. Ao se levantar, a jovem percebeu que o primo havia sido alvejado na cabeça e, na sequência, acionou a PM.

De início, as viaturas do tático móvel iniciaram o rastreamento dos autores pelas zonas rurais do município, mas nenhum deles havia sido encontrado até o fechamento desta reportagem. A motivação do homicídio também não foi esclarecida pelas autoridades mineiras.

Motorista confirma versão

Em diligências na cena do crime, os militares também ouviram o motorista do coletivo – que apresentou a mesma dinâmica dos fatos narrados pela prima da vítima.

O funcionário da empresa de ônibus complementou que a ação criminosa foi rápida. Segundo ele, os três homens, todos portando arma de fogo, desceram do carro, atiraram e fugiram na direção da cidade de Teixeiras, também na Zona da Mata mineira.

Após a saída de todos os passageiros, o motorista fechou a porta do veículo para evitar o acesso de curiosos, aponta a ocorrência policial.

Conforme a perícia da Polícia Civil, as imagens das câmeras de segurança do ônibus “não estavam boas, não sendo possível ver nada sobre o ocorrido”.

Em nota à reportagem, a Polícia Civil disse que o caso será investigado pela delegacia de polícia de Viçosa.