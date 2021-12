Após mais de um mês, trecho da BR-381 interditado por rocha é liberado

Técnicos do Dnit avaliaram as obras paliativas para liberar a pista (foto: PMT/Divulgação)

Os transtornos causados pelo bloqueio no trecho urbano da BR-381 , no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, foram, enfim, solucionados após mais de um mês. Com a conclusão das obras paliativas realizadas pela prefeitura da cidade do Vale do Aço, a pista teve liberação definitiva nesta quarta-feira (15/12).

Os serviços realizados foram a implosão das pedras que obstruíam totalmente a via, a remoção dos fragmentos de rochas para a base do talude e a improvisação de uma via paralela à atual, feita com escória para dar maior segurança e agilidade ao fluxo de veículos.

Os motoristas devem redobrar a atenção porque também foi realizada a instalação de quebra-molas. Como se trata de uma rodovia federal, a prefeitura passa a aguardar uma solução definitiva pelo Dnit, responsável pela gestão da via.

Relembre

Em virtude da forte chuva que atingiu a região no dia 11 de novembro, pedaços de rocha rolaram morro abaixo e bloquearam totalmente, por mais de um mês, a via, que dá acesso a Belo Horizonte. O acidente também provocou a queda de postes da rede elétrica e cabeamento de internet.

No fim da tarde de ontem (14/11), técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estiveram no município para avaliar a extensão dos danos causados pelo desprendimento de rochas de um maciço granítico e avaliar as intervenções realizadas para liberar o trânsito no local.