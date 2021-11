BR-381 segue interditada em Timóteo, e prefeitura busca solução no DNIT

Após forte chuva na madrugada da última quinta-feira (11/11), rochas obstruíram a rodovia em Timóteo (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma reunião entre a Prefeitura de Timóteo e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nesta quarta-feira (17/11), tentou chegar a um acordo sobre a desobstrução da BR-381, no trecho urbano da rodovia, batizado de Avenida Belo Horizonte, no distrito de Cachoeira do Vale.



A rodovia está obstruída desde a última quinta-feira (11/11), por pedaços de rocha que se desprenderam do maciço granítico após uma forte chuva. Também houve queda de postes da rede elétrica e cabeamento de internet.

No sábado (13/11), o prefeito Douglas Willkys recebeu técnicos do DNIT no local para as primeiras avaliações sobre a extensão do problema. Durante a reunião de hoje, foi solicitada, em caráter de urgência, intervenções na rodovia entre Cachoeira do Vale e os bairros Santa Rita e Petrópolis.

“A situação é grave, pois existe o risco de novos deslizamentos. Como medida de segurança, isolamos o trecho da rodovia e pedimos aos moradores para não adentrarem na área isolada”, disse o prefeito em sua rede social.

De acordo com a administração, a urgência da intervenção se dá pelas “restrições dos moradores em realizar deslocamentos; o fato de a UPA 24 horas ser responsável pelo socorro de urgência de outros seis municípios da região; do Hospital e Maternidade Vital Brazil ser a porta de emergência para toda a microrregião de saúde, inclusive para casos de maternidade; além dos prejuízos à diversas empresas da região e ao trabalho de prestadores de serviços, como forças policiais, de resgate e outros”.

Deslizamento causou a obstrução da rodovia (foto: Reprodução/Redes sociais) A administração explica ainda que há duas possibilidades para liberar o tráfego o mais rápido possível: o DNIT assumir a obra de desobstrução da via e a retirada das pedras que continuam soltas na encosta ou o órgão federal autorizar a prefeitura a fazer a remoção e liberar ao menos parte da pista.

Atalho na BR-381 está sobrecarregado

O anel rodoviário da BR-381, na altura do Bairro Nova Esperança, é utilizado como atalho para a rodovia e ficou sobrecarregado pelo trânsito de veículos pesados, como carretas e caminhões. A prefeitura solicitou sinalização no local para evitar acidentes graves.