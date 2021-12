'Anjos de motocicleta' salvam garotinho de 2 anos picado por escorpião

Trilheiro carrega criança picada por escorpião no povoado de Jeribá (foto: Equipe Punho Marrado/Divulgação)

Os trilheiros da “Equipe Punho Marrado” continuam fazendo a diferença em Palmópolis , cidade do Vale do Jequitinhonha castigada pelas chuvas. Desde a última quarta (8/12), a equipe auxilia a Defesa Civil nos trabalhos de busca e reconstrução. Nessa terça (14/12), eles foram fundamentais para que não ocorresse uma tragédia com um menino de 2 anos.