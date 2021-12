Jovens põem a mão na massa no socorro às comunidades

Equipe Punho Marrado em ação em Palmópolis: motociclistas levaram mantimentos e remédios para comunidades isoladas (foto: Divulgação)





Galera do Barranco, Força Jovem e Equipe Punho Marrado. Esses são os nomes de alguns grupos formados por jovens de Palmópolis, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas no Baixo Jequitinhonha, em Minas Gerais, e que estão socorrendo os moradores que perderam quase tudo na enchente.





A Galera do Barranco pega pesado. Com enxada, pás e carrinhos de mão, eles estão desobstruindo passagens em casas e ruas de Palmópolis. A equipe Força Jovem é formada por adolescentes, que limpam as casas de pessoas idosas ou de quem está muito necessitado da limpeza.





Karen Trindade Ramos, uma das líderes do grupo, disse que nos últimos dias, eles trabalharam muito. “A gente faz isso tudo de coração”, disse, lembrando que o grupo tem cerca de 60 jovens, a maioria formada por meninas. Com vassouras, rodos e baldes, para eles não tem tempo ruim. A ordem é trabalhar. E com alegria.





Quem vai mais longe são os trilheiros da Equipe Punho Marrado, que colocaram suas motos de trail nas trilhas em direção ao distrito de Dois de Abril e povoado de Já, que estão isolados desde 8 de dezembro. Para chegar ao distrito e ao povoado, a missão somente pode ser cumprida pelos helicópteros da Polícia Militar e pelas motos de trilha. Edinaldo Oliveira, o motociclista que organizou o grupo, disse que as comunidades isoladas fizeram festa quando eles chegaram. “Os moradores nos disseram que a felicidade deles era saber que não foram esquecidos”, contou.





No fim de semana, os motoqueiros levaram medicamentos, cestas básicas e velas para as famílias que estavam sem energia elétrica e sem comida. Ontem, os trilheiros voltaram vencendo os obstáculos e levando óleo diesel para as máquinas que trabalham na estrada de acesso a Dois de Abril.





Eles levaram o combustível em garrafas pet, de 1,5 litro, dentro de sacos de fibra. Com o combustível, as máquinas não vão parar de trabalhar e, nos próximos dias, devem restabelecer o acesso a Dois de Abril e Jeribá.





O prefeito de Palmópolis, Marcelo Fernandes, que está acompanhando de perto os trabalhos, contou que ainda não recebeu em seu município as máquinas do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER/MG). Disse que alugou uma máquina e aguarda uma outra, emprestada pela Prefeitura de Rubim.





VAQUINHA ELETRÔNICA





Randal Renye, jovem de Palmópolis que vestiu a camisa da solidariedade, teve outra ideia: criou uma vaquinha eletrônica para arrecadar R$ 30 mil, e destinar o dinheiro para as famílias necessitadas. “A intenção é investir o dinheiro em itens que as famílias estiverem precisando”, disse. A vaquinha está disponível em: www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-enchente-palmopolis-2021.





O motor da solidariedade já está ligado para ajudar moradores de cidades mineiras atingidas pelas chuvas também em outras áreas. As doações podem ser feitas em diversos pontos de Belo Horizonte e dos municípios alagados. Na capital mineira há pelo menos cinco pontos para arrecadar donativos que vão de água a recursos financeiros. As campanhas são feitas por instituições diversas, entre elas a Assembleia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Cruz Vermelha Brasileira – Filial Minas Gerais (CVB-MG) e o Servas. Confira ao lado alguns desses pontos.





PONTOS DE COLETA

Veja onde entregar sua doação em BH e em outras cidades





Belo Horizonte – Na capital mineira, donativos como água mineral, alimentos não perecíveis e artigos de higiene pessoal e limpeza estão sendo recolhidos nos seguintes pontos:





Assembleia Legislativa, na Rua Rodrigues Caldas, 30, Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital;





Batalhões do Corpo de Bombeiros;





Batalhões da Polícia Militar, incluindo as bases de segurança comunitária;





Cruz Vermelha, na Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro, todos os dias, das 8h às 18h. Mais informações pelo telefone (31)3239-4227. Já as doações financeiras podem ser feitas pela plataforma PIX, a partir da chave secretaria@cvbmg.org.br.





Sede do Servas, na Avenida Cristóvão Colombo, 683, Bairro Funcionários, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (não aceita roupas neste momento). Pessoas jurídicas que forem emitir nota fiscal de doação devem entrar em contato nos telefones: (31) 3349-2400 (Priscila Mendes); (31) 99153-0613 (Helena Rodrigues), e (31) 99833-0817





Machacalis – O Executivo municipal da cidade do Vale do Jequitinhonha, onde quase metade da população foi expulsa de casa pelas enchentes, arrecada colchões e cestas básicas. Os interessados devem entregar as doações na Secretaria de Assistência Social, situada Rua Salvador, 305, Centro.





Joaima – Nesse município do Vale do Mucuri, onde há 52 desabrigados, a prefeitura pede doações de colchões, cobertores, roupas de cama, roupa, agasalhos, lona, recipientes para armazenamento de água potável, alimentos e produtos de higiene. O principal ponto de coleta é a Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, na Avenida Brasília, 400, Centro. A prefeitura também recolhe doações em domicílio. Basta entrar em contato pelo WhatsApp (31) 98925-0441.





Palmópolis – Donativos devem ser entregues na Assistência Social, que fica na Praça Antônio Carlos Leolino de Souza (Praça de Eventos).





Rio Prado – Os atingidos precisam de alimentos, roupas, colchões e roupas de cama. Quem quiser ajudar deve procurar a Paróquia Senhor Bom Jesus. O telefone de contato é o (33) 99907-3436.