Vacinação: 41 cidades mineiras já estão com 100% da segunda dose aplicada

Para conter o avanço da transmissão e prevenir contra a nova cepa, é preciso que grande parte da população não só esteja vacinada com a primeira dose, mas também complete o esquema vacinal.De acordo com dados informados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), até o momento, Minas já atingiu, no mínimo, 41 cidades com 100% de cobertura vacinal de segunda dose ou dose única. Os dados são referentes à população acima de 12 anos.