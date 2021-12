Idoso é baleado no pé e morre em roubo frustrado em Minas

Local do crime fica a cerca de 10 quilômetros da cidade de Monte Alegre (foto: Vinícius Lemos/Divulgação)

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 69 anos, baleado no pé, em uma fazenda do município de Monte Alegre de Minas. A Polícia Militar fez buscas por quase 12 horas e os suspeitos não foram encontrados. Aparentemente, o caso é uma tentativa de roubo frustrada, que terminou no assassinato do fazendeiro.