Isolado, time de futsal de Salto da Divisa fica fora da Taça Valadares

A família de Júlia Pereira se reuniu durante o almoço de domingo para torcer pela jogadora (foto: Alaecio Paiva Divulgação)

O time de futsal de Salto da Divisa ficou de fora da Taça Valadares de Futsal dos Campeões por causa do isolamento da cidade por via terrestre, tanto pelo lado mineiro, como pelo lado baiano. O time, vice-campeão da Taça Valadares de Futsal 2019, tinha chances reais de levantar o troféu, mas teve de assistir às partidas da competição pelo canal do Youtube da Prefeitura de Valadares.

A Taça Valadares de Futsal já se tornou um evento de referência no leste de Minas e em 2021 reuniu equipes das cidades de Bandeira, Carmésia, Caratinga, Dom Joaquim, Goiabeira, Guanhães, Ipatinga, Itabira, São João do Manteninha e Téofilo Otoni. Salto da Divisa ficou de fora.

20:57 - 11/12/2021 Ilhados após temporal, indígenas no interior de Minas pedem socorro Alaécio Paiva Andrade, chefe do Departamento de Esportes da Prefeitura de Salto da Divisa, explicou que os atletas e comissão técnica tentou viajar para Governador Valadares por vários caminhos, mas os rios e córregos transbordaram e em alguns pontos, ocuparam totalmente as pistas das rodovias.

A primeira tentativa seria seguir pela BR-367 e depois pela BR-116, percorrer 500 quilômetros até Governador Valadares, mas os pontos de alagamento e erosão nos KM 3 e KM 49 eram os obstáculos.

“Tentamos seguir pela BR-101, mas a água passou em cima da ponte e a Polícia Rodoviária Federal pediu pra gente esperar pelo menos uns dois dias, pra ver se a água baixava”, contou Alaécio sobre a tentativa feita na sexta-feira (10/12), pelo estado da Bahia.

Nessa rota, a van que transportava o time de Salto da Divisa iria percorrer cerca de 700 quilômetros até Governador Valadares.

Júlia Pereira, 13 anos, de Salto da Divisa, atleta revelação da Taça Valadares de Futsal (foto: Tim Filho)

Na torcida por Júlia Pereira

Alaécio disse que apesar das tentativas frustradas, os atletas e o povo de Salto da Divisa, que segundo ele, respira futsal, decidiram ficar na torcida por Júlia Pereira, jogadora de 13 anos de idade, cuja família mora em Salto da Divisa, e que atua pelo time feminino de futsal de Governador Valadares.

Na cidade, muitos se uniram para torcer pela garotinha que joga com o número 40 e faz parte do projeto “Meninas com brilho nos olhos”, idealizado pelo esportista Guilherme Frossard, que, junto com Alaécio, criou a Taça Valadares de Futsal.

No intervalo do jogo de domingo, Júlia disse que os atletas de Salto da Divisa, caso tivessem chegado a Valadares para a disputa, iriam fazer bonito. “Olha, o time de Salto da Divisa tinha muitas chances de chegar e conquistar a taça, mas no ano que vem eles estarão aqui”, disse.

Júlia estava feliz em saber que sua família e grande parte de seus amigos de Salto da Divisa não tiveram suas casas alagadas. Tanto que acompanharam o seu desempenho pela TV, durante o almoço de domingo, que teve como prato principal a galinhada, feita com galinha caipira. Júlia levou a medalha de atleta revelação da Taça Valadares de Futsal 2021.