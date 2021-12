População isolada de Palmópolis é socorrida por helicópteros da PM de Minas

Helicóptero Guará 01, da Polícia Militar de Minas Gerais, em missão neste domingo, com militares e técnicos da Cemig (foto: Divulgação/Polícia Militar)

A chuva deu uma trégua na região de Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, mas as péssimas condições das estradas persistem e para o socorro chegar em algumas localidades, os helicópteros Pégasus, da 5ª Base Aérea Regional de Aviação, de Governador Valadares (que atuou durante a semana), e Guará 01, do Comando de Aviação do Estado da Polícia Militar de Minas Gerais, têm sido essenciais no socorro às famílias isoladas.



Segundo último balanço da Defesa Civil, 1.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na cidade.