Mulher é morta a facadas pelo companheiro, que se matou após o crime

Corpo da vítima foi encontrado pelo filho de 9 anos (foto: Redes Sociais)

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro, que se matou após o crime. O caso ocorreu em Campestre, no Sul de Minas, e foi descoberto pela avó da vítima neste domingo (12/12), que foi até a casa do casal acompanhada do filho da mulher, um garoto de 9 anos.

De acordo com a polícia, a avó de Tainara Anatividade da Silva, de 24 anos, teria estranhado o sumiço da neta desde a última quinta-feira (9/12) e resolveu ir até a cada da vítima. A idosa estava acompanhada do filho da mulher de 9 anos. A criança teria pulado a janela e avistado o corpo da mãe caído próximo à porta.

Mulher foi morta com 11 facadas pelo companheiro (foto: Redes Sociais)

A polícia informou que a vítima foi morta com 11 facadas e logo depois do crime, o companheiro, Valdir Reis da Silva, de 48 anos, teria se enforcado com uma corda na cozinha. A faca utilizada pelo suspeito foi encontrada ao lado do corpo dele.

Segundo a polícia, o casal morava no local há cerca de um ano e o local não tinha sinais de arrombamento. A Perícia da Polícia Civil esteve na residência. Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Poços de Caldas.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, as mortes teriam acontecido 24 ou 36 horas antes da descoberta do crime.