Pneus de caminhão-tanque pegam fogo na BR-452, em Perdizes (MG)

Caminhão tanque pega fogo em Perdizes/MG (foto: (CBMMG)/Divulgação) Um caminhão-tanque carregado com GLP (gás liquefeito de petróleo) teve os pneus incendiados enquanto trafegava na BR-452, km 274, próximo a cidade de Perdizes em Minas Gerais, por volta das 13h desta quinta-feira (9/12).

Os militares informaram que o incêndio já foi controlado e o resfriamento dos tanques iniciado, com a preocupação de que o fogo atingisse o tanque, que tem um grande volume de GLP.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil também se encontram no local, para avaliar as causas do acidente.

Até o momento, o trânsito continua interditado para que a equipe dos Bombeiros de Araxá e a Pemad do 8° BBM (Uberaba) terminem de realizar os trabalhos de prevenção, para liberaração da pista.

Os militares aguardam também a chegada da equipe da Ambipar proveniente de Araguari (especialistas em GLP), para dar o devido tratamento à carga.

