Equipamento explode em laboratório de química na UFMG

Uma explosão no laboratório do departamento de química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mobilizou o Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira (9/12). Havia alunos no local, mas, por sorte, ninguém se feriu.

Havia muita fumaça no local após a explosão dentro do laboratório de química

De acordo com os militares, houve um problema no momento em que os alunos estavam manuseando alguns gases como o hidrogênio e monóxido de carbono no equipamento utilizado para mistura de gás, que fica no laboratório de reações especiais.