Mosteiro de Macaúbas retoma celebrações e fortalece campanha

Arcebispo dom Walmor plantou muda de jequitibá, com as freiras, no jardim do mosteiro (foto: MARCOS IKEDA/DIVULGAÇÃO)

Em plena campanha para restauração do Mosteiro de Macaúbas, construção tricentenária na zona rural de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as freiras que vivem em sistema de clausura celebraram nesta quarta-feira, 8, com missa e almoço solidário, o dia de Nossa Senhora da Conceição. Devido à pandemia, a tradicional comemoração ocorreu internamente no ano passado, sem a presença dos fiéis.

Pertencentes à Ordem da Imaculada Conceição, as religiosas, que tem à frente a abadessa Maria Imaculada de Jesus Hóstia, também plantaram um jequitibá, árvore símbolo do Centenário da Arquidiocese de BH.





O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo presidiu a missa das 10h30. O objetivo dele é plantar 100 jequitibás até 22 de abril, quando se encerram as celebrações do Centenário da Arquidiocese de BH.





Segundo a abadessa, todas as contribuições para restauração do mosteiro são bem-vindas. Os interessados em ajudar podem contribuir por meio de uma conta destinada a recolher as doações. Qualquer quantia pode ser depositada com as seguintes informações: Banco: Caixa Econômica Federal, Nome: Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição Macaúbas, Agência:1066 - Operação 013 - Conta Poupança: 75.403/4, CNPJ: 19.538.388/0001-07.