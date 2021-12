PM recupera vaca amarrada e sedada dentro de carro no Sul de Minas

Vaca estava amarrada e sedada em carro 'adaptado' para transportar animais (foto: PMMG/Divulgação) A Polícia Militar recuperou uma vaca raça que era transportada dentro de um carro, na zona rural de Ipuiuna, no Sul de Minas. A novilha estava amarrada e sedada. Os ladrões fugiram ao avistar a viatura da PM e não foram localizados.

Ao se aproximarem do Fox, os militares encontraram a vaca amarrada no porta-malas. O animal estava sedado. Havia cordas, seringas e anestésicos dentro do veículo, além de ferramentas. Para transportar a vaca, o banco traseiro do carro foi removido.

Até o momento, a polícia não localizou quem seria o dono da vaca furtada. O animal foi deixado com um morador da região até que o proprietário da novilha seja encontrado. O veículo usado no furto foi apreendido e removido para pátio credenciado do Detran.